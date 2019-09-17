СВАО стал самым популярным округом столицы на городских аукционах

Городская коммерческая недвижимость в Северо-Восточном округе Москвы в последнее время пользуется наибольшим спросом на городских аукционах.

В три раза выросло количество поданных заявок на участие в городских аукционах по продаже коммерческой недвижимости на северо-востоке столицы. Организатором торгов выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

С начала года 230 предпринимателей претендовали на приобретение нежилых объектов в этой части мегаполиса. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года в аукционах по продаже приняли участие 66 претендентов. Таким образом, конкуренция в этом году составила в среднем 9-10 участников на лот против 5-6 участников годом ранее.

Наибольшим спросом пользовались помещения на первых этажах жилых зданий. Самая высокая конкуренция была зафиксирована на торгах по продаже объекта на улице Корнейчука, 47. На него претендовали сразу 26 участников, повысив стартовую цену в 2,5 раза до 4 миллионов рублей.

Возросшее количество участников аукционов не всегда влечёт увеличение цены, поэтому опасаться растущей конкуренции желающим приобрести имущественные активы столицы не стоит, считает руководитель пресс-службы Департамента города Москвы по конкурентной политике Татьяна Семенова.

«Интерес к приобретению столичной недвижимости напрямую у города объясним – чистота сделки, понятные условия и приемлемая цена на старте. Далее – цену корректирует спрос на рынке. И всё же, как объяснить такой интерес к северо-востоку. Вероятно, в этот период именно в этой локации было большое количество хороших объектов. Вторая причина – это продажа недвижимости посредством публичного предложения, то есть цена в ходе аукциона идёт не на повышение, а на понижение. Свыше 130 участников претендовали на покупку объектов в Северо-Восточном округе столицы именно через публичное предложение», - объяснила она.

Процедура публичного предложения позволяет последовательно снижать начальную цену лота до 50 процентов от стартовой стоимости, при условии, если не будет подано ни одного ценового предложения. После подачи первого ценового предложения начинаются торги на повышение.

По словам директора Департамента продаж и приобретений ILM Александра Брылова, исторически северо-запад Москвы является одной из локаций, которые имеют повышенный спрос со стороны инвесторов.

«В связи с ограниченным числом предложений коммерческой недвижимости, предлагаемой на продажу, в том числе, в Северо-Восточном административном округе, мы наблюдаем увеличившийся спрос на продажу и покупку качественных объектов. В связи с вводом в эксплуатацию новых автомобильных магистралей, в том числе, северные автомобильные ходы, существенно улучшилась транспортная ситуация и доступность. Повысилась стоимость рядом расположенных объектов недвижимости, которые ранее были с точки зрения доступности менее ликвидны. Объекты, предлагаемые к продаже городом, часто имеют небольшой метраж, который является более ликвидным и востребованным для частных инвесторов и предпринимателей», - рассказал он.

С таким мнением оказался солидарен и генеральный директор S.A. Ricci, директор департамента консалтинга и оценки Александр Морозов.

«Во-первых, в СВАО предлагается наибольшее количество объектов, чем в каком-либо другом административном районе Москвы, не считая новой Москвы. И во-вторых, в данном округе привлекает типология объектов – это встроенные, пристроенные помещения на первых этажах, которые удобно использовать под формат уличной торговли. Это делает инвестиции в объект, во-первых, привлекательны, во-вторых, объем относительно небольшой. Нет большой разницы в ценах между объектами, которые предлагаются в Москве. На мой взгляд, дело совершенно не в ценах и не столько в особенностях объекта, сколько именно в том, что в Северо-Восточном административном округе объектов предлагаются гораздо больше, поэтому и сделок там заключается гораздо больше», - пояснил он.

В настоящее время на северо-востоке столицы выставлены на продажу через городские аукционы более 80 объектов. Список лотов ежедневно пополняется.

Выбрать подходящий объект в СВАО и изучить его лотовую документацию можно на Инвестиционном портале Москвы.

