Страховщики назвали количество туристов, обратившихся за медпомощью в праздники

Более двух тысяч обращений туристов за медицинской помощью в период январских каникул зафиксировал «Ингосстрах». Лидером стал Таиланд, на его долю пришлась половина заявок, еще 250 составили другие страны Юго-Восточной Азии.

Самыми распространенными случаями обращения к медикам стали пищевые отравления, простудные заболевания. Нескольким путешественникам понадобилась помощь после укусов обезьян и ожогов медуз.

К слову, именно отдыхавшему в Таиланде российскому туристу понадобилось самое дорогостоящее лечение после инсульта. Расходы на оказанную медицинскую помощь составили примерно 40 тысяч долларов. Сейчас туристу лучше и он планирует вернуться в Россию в ближайшее время.

Начальник управления урегулирования убытков компании «Ингосстрах» Максим Максимкин в эфире НСН заявил, что обращения, зафиксированные в период новогодних каникул, ярко показывают особую популярность пляжного отдыха в регионах Юго-Восточной Азии у россиян.

«Отмечу, что причины обращений достаточно стандартные, мало чем отличаются от травм, полученных летом. Мы также фиксируем у наших клиентов хорошее понимание алгоритмов получения медицинской помощи за рубежом с использованием удобных для них каналов коммуникаций для связи с сервисным центром», – комментирует эксперт.

Отдыхающие на горнолыжных курортах Европы клиенты «Ингосстраха» обратились за медицинской помощью 230 раз, лидером по числу происшествий стала Италия (71 случай), на втором месте — Австрия (57 случаев), на третьем — Франция (44 случая). В основном это были травмы, полученные во время катания на склонах, а также простудные заболевания.

