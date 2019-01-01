Столичным предпринимателям рекомендовали быть внимательнее к банковским гарантиям

Проверять соответствие банковских гарантий, используемых в качестве обеспечения исполнения контракта, требованиям заказчика, призывает руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев и называет причины возможных отклонений.

«Отклонение банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения контракта, зачастую может быть связано с невнимательностью поставщиков. Помимо основных требований, которые утверждены постановлением Правительства РФ №1005, заказчики вправе выдвигать дополнительные условия к банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения контракта. Тем не менее, порой поставщики, обращаясь в кредитную организацию за получением документа, не учитывают их. В итоге банковская гарантия может быть отклонена из-за несоответствия этим требованиям», - поясняет Геннадий Дёгтев.

В случае нарушения сроков, установленных законодательством для предоставления новой банковской гарантии или денежных средств, исполнитель контракта может быть занесен в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года, предостерегает Геннадий Дёгтев.

«Поставщик может столкнуться с нанесением ущерба деловой репутации его компании, не говоря о денежных потерях. Заказчику придется иметь дело с затягиванием сроков контрактов, а если он все же решит принять несоответствующую банковскую гарантию, то ему грозит и административный штраф. Хочется еще раз обратиться к поставщикам с просьбой внимательно проверять все требования, указанные в лотовой документации, и соблюдать их. Невнимательность несут для всех участников закупочной деятельности оборачивается большими потерями», - отмечает Геннадий Дёгтев.

Случаи отклонения банковской гарантии из-за невнимательности участников закупок достаточно распространены, подтверждает эксперт по закупкам Юлия Романова.

«К сожалению, рынку приходится сталкиваться с такими случаями. Учитывая грядущие изменения контрактного законодательства, подобных отклонений может стать еще больше. Нововведение в 44-ФЗ с 1 июля предусматривает пересмотр срока действия банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения контракта. Это также потребует дополнительного внимания поставщиков», - рассказывает Юлия Романова.

Напомним, что все банковские гарантии, предоставляемые в качестве обеспечения исполнения контракта, в обязательном порядке должны содержаться в реестре банковских гарантий. Отсутствие банковской гарантии в реестре может служить основанием для отказа в ее приеме в соответствии с частью 6 статьи 45 44-ФЗ.

