Условия заключения контрактов с городскими заказчиками на оказание услуг по ремонту трамвайных путей и выполнения проектно-изыскательных работ по реконструкции ансамбля зданий бывшего трамвайного парка представят поставщикам на публичном слушании закупок, которое состоится 11 июля в рамках проекта «Биржа торгов».

Организатором мероприятия с участием представителя заказчика – ГУП «Мосгортранс» - выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Публичное представление закупочных процедур полезно не только представителям бизнеса, но и заказчикам, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

«Ценность таких мероприятий – в получении обратной связи. С этой целью наряду с потенциальными интересантами на роль подрядчиков, приглашаем экспертов и представителей таких общественных организаций, как «Деловая Россия», «Опора России» и Торгово-промышленной палаты РФ. На публичном представлении не просто рассказывается о предстоящей процедуре и о том, как она повлияет на качество жизни горожан, но и дается возможность узнать всю дополнительную информацию – на что следует обратить внимание в техническом задании, какие критерии отбора победителя. Заказчики, в свою очередь, могут увидеть, какие моменты всё ещё продолжают вызывать наибольшие вопросы потенциальных участников, и понять, как сделать участие в закупке более прозрачным», - заметил Геннадий Дёгтев.

В рамках мероприятия будут представлены девять лотов на выполнение работ по капитальному ремонту трамвайных путей общей протяженностью около 28 километров. Выполнение ремонтных работ поможет обеспечить безопасную и бесперебойную перевозку пассажиров в столице, сократит ее время, а также обеспечит внедрение трамваев нового поколения на отремонтированных участках в Москве.

Еще одна закупка предусматривает выполнение проектно-изыскательских работ по реставрации с приспособлением под современное использование с элементами реконструкции объекта культурного наследия регионального значения ансамбля зданий Рязанского трамвайного парка 1910-1911 годов.

Публичное представление закупок пройдет 11 июля 2019 года по адресу: Страстной бульвар, 2 (лофт отеля «Стандарт»). Начало в 10.00.

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

