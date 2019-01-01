Столичным инвесторам предложили 105 «квадратов» на Солянке

У инвесторов появилась возможность приобрести нежилой объект площадью 105 квадратных метров, расположенный на первом этаже нежилого каменного дома по адресу: улица Солянка, дом 2/6, строение 1. Объект свободного назначения имеет отдельный вход.

Путь до ближайшей станции метро «Китай-город» занимает пять минут пешком.

Каменный дом на Cолянке является объектом культурного наследия конца XVIII века «Доходный дом с лавками». По условиям конкурса победитель обязуется выполнить ремонтно-реставрационные работы в течение года и приспособить объект под современное использование.

Лот однозначно привлечет внимание потенциальных инвесторов, поделился мнением генеральный директор S.A. Ricci Александр Морозов.

«У объекта отличное расположение. Лот будет востребован под офисное или под торгово-сервисное размещение. Стартовая стоимость небольшая, однако, стоит учитывать затраты на соблюдение охранных обязательств после покупки», – сказал Александр Морозов.

Стартовая стоимость лота составляет 4 миллиона рублей.

Прием заявок на участие в конкурсе завершится 22 мая. Вскрытие конвертов пройдет 28 мая 2019 года.

Здание имеет богатую историю и берет свое начало с конца XVIII века. Доходное домовладение XVIII-XIX веков с жилой и торговой функцией, сформировалось на основе лавок. После пожара 1812 года его фасады были оформлены в стиле ампир, который затем сменила эклектика. В начале XX века на первом этаже находились гастрономическая лавка и трактир.

