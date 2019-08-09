Столичных врачей отправят в РУДН на повышение квалификации

Московские врачи смогут повышать свою квалификацию в РУДН. Соответствующее соглашение подписали Московская торгово-промышленная палата и Российский университет дружбы народов. Теперь МТПП будет направлять в РУДН медиков для повышения квалификации, а университет подберёт гибкие программы обучения по системе непрерывного медицинского образования для врачей и руководителей здравоохранения.

Как пояснил НСН президент МТПП Владимир Платонов, на такую услугу есть запрос от медицинских компаний, которые занимаются предпринимательством.

«Сейчас появилось огромное количество предпринимателей, которым нужны высококлассные специалисты. Но они не могут напрямую с университетами или другими высшими учебными заведениями заключать напрямую договорные отношения. Это довольно сложно и для этого существуют торгово-промышленные палаты, и предприниматели работают через нас», — пояснил он.

Инициатор подписания соглашения, руководитель Гильдии здравоохранения и медицинской индустрии МТПП Олег Рукодайный заявил в эфире НСН, что подписание соглашения важно для предпринимателей, которые работают в секторе частной медицины, особенно для тех, кто строит качественную, честную медицину.

«Это действительно запросы, которые поступили от членов нашего комитета, нашей гильдии. Те предприниматели, которые хотят оказывать качественные медицинские услуги, должны быть уверены в качественном образовании – постдипломном, непрерывном медицинском образовании своих сотрудников», — сказал он.

В условиях экономики, основанной на знаниях, растёт потребность работодателей в повышении квалификации сотрудников. Конкурировать можно за счёт знаний, как в области ведения бизнеса, так и непосредственно медицины. Сегодня в Москве никого не удивишь качественным медицинским оборудованием. Многие клиники оснащены достаточно хорошо. Основная задача организаторов здравоохранения – предоставлять качественную медицинскую помощь, которая и является источником конкурентного превосходства.

«Чтобы это можно было реализовать, нужен обученный персонал, главный врач или директор клиники, причём современные программы нужны. Не формальные, которые были когда-то, а программы, которые нацелены на действительно решение ежеминутных задач – меняется экономика, меняется конкурентная среда – здесь необходимо постоянно держать руку на пульсе», — подчеркнул собеседник НСН.

В итоге клиники получат качественное обучение своих сотрудников, москвичи – современную медицинскую помощь, а РУДН дополнительный приток слушателей, которые являются членами МТПП. Для них, кстати, предусмотрены льготы по оплате обучения.

