Столичные власти фиксируют повышенный интерес к аренде машино-мест

Около 170 инвесторов приняли участие в торгах за право аренды и продажи имущества из казны столицы на минувшей неделе, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«По пять компаний в среднем претендовали на имущество из городской казны в первую неделю августа. Такой стабильный интерес к торгам вызван большим количеством городских предложений – помимо продажи и аренды нежилых помещений на аукционы выставляются земельные участки, места для парковки автомобилей, нестационарные торговые объекты. Среди всех них особым интересом на прошлой неделе пользовались помещения, которые можно арендовать у города. В таких торгах приняли участие 83 инвестора», - сказал Геннадий Дёгтев.

Высококонкурентными на минувшей неделе стали торги по продаже машино-мест посредством публичного предложения. В двух таких аукционах приняли участие сразу 37 участников. Процедура публичного предложения позволяет последовательно снизить начальную стоимость лота до 50 процентов от стартовой цены, при условии, если не будет подано ни одного ценового предложения. После подачи первого ценового предложения начинаются торги на повышение. В прошедших на минувшей неделе таких торгах стартовую цену по итогам аукционов удалось снизить на 40 процентов.

Продолжают пользоваться популярностью земельные участки под строительство физкультурно-оздоровительных центров. На прошлой неделе на один такой лот, расположенный на юго-западе столицы в поселке Киевский, претендовали сразу 4 инвестора. В ходе торгов они повысили его стартовую цену в 20 раз до 1 миллиона рублей.

Как добавил Геннадий Дёгтев, несмотря на то, что уже вступил в свои права последний летний месяц, предприниматели продолжают интересоваться нестационарными торговыми объектами, расположенными на улицах столицы.

За право аренды 12 таких объектов боролись более 40 инвесторов. По итогам аукционов новые точки по продаже мороженым, цветами, овощами и фруктами появятся на юго-западе, юге, северо-востоке и севере столицы.



