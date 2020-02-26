Стало известно, кто построит торгово-развлекательный центр в Некрасовке

В течение 7 лет компания ООО «Запад-Девелопмент» обязана построить и ввести в эксплуатацию торгово-развлекательный комплекс общей площадью 36,5 тыс кв. метров в районе Некрасовка. Здание не превысит 20 метров в высоту и будет располагаться в коммунальной зоне №1, недалеко от 2-й Вольской улицы, уточнил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Сумма сделки с инвестором составила 7 миллионов рублей. Речь идет о ставке годовой арендной платы за объект», - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.