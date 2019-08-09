Сотня столичных заказчиков прошла обучение в Летней школе

Летняя школа участников рынка закупок стартовала на этой неделе в Москве. Проект осуществляется по инициативе столичных властей и направлен на повышение профессионального уровня заказчиков и поставщиков, сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Проект был запущен в прошлом году, оказался востребованным у специалистов контрактных служб. Что называется, "по многочисленным просьбам слушателей", в текущем году Летняя школа вновь распахнула свои двери. Стремление участников рынка закупок неуклонно повышать свою квалификацию понятно, особенно, с учетом изменений законодательства в этой динамично развивающейся сфере. Мы рассчитываем, что подобные встречи станут традиционными», - сказал Владимир Ефимов.

Первая обучающая программа в этом проходила в павильоне «Умный город» на ВДНХ с участием специалистов Департамента информационных технологий города Москвы и разработчиков.

Для заказчиков предусмотрено две смены Летней школы, для предпринимателей – три, уточнил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Сто представителей столичных учреждений прошли обучение в первую смену Летней школы, еще сто ждём на следующей неделе. Хотя желающих гораздо больше. Для предпринимателей запланированы три смены с 17 июля. Но уже сегодня регистрация приостановлена, так как количество регистраций более 800. Всё это подтверждает востребованность подобного формата и желание сотрудничать с городом. При формировании программы постарались минимизировать количество теории, сориентировав лекторов на прикладной характер обучающего контента», - сказал Геннадий Дёгтев.

Он отметил важность выстраивания конструктивного диалога и формирования профессионального сообщества.

«Профессиональное сообщество, которое формируется на таких мероприятиях, имеет особую ценность для развития системы в целом и отдельных ее компонентов. В один из дней прошла оживлённая дискуссия с разработчиками Единой информационной системы торгов (ЕАИСТ). Заказчиками высказано огромное количество предложений, которые будут взяты на вооружение и будут учтены в ходе обновлений системы», - отметил Геннадий Дёгтев.

Среди лекторов Летней школы – опытные руководители контрактных служб столицы, представители Главного контрольного управления, ФАС по городу Москве, авторитетные эксперты контрактной системы страны.

На одном из проведенных семинаров начальник отдела проверок управления контроля в сфере закупок Главконтроля Мария Хмельницкая рассказала о работе ведомства по предупреждению и выявлению нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Так, сегодня Главконтролем осуществляется три вида контроля – предварительный, текущий и последующий.

«Именно предварительный контроль даёт самый высокий эффект – более 80 процентов предотвращённых нарушений. Благодаря этому механизму мы оперативно реагируем на потенциальные риски, что позволяет минимизировать, а в большинстве случаев – вообще исключить нарушения законодательства о контрактной системе», – отметила Мария Хмельницкая.

В конце второго дня обучения слушатели поделились своими положительными впечатлениями о прошедших занятиях и выразили желание поучаствовать в подобном формате обучения в следующий раз.

Летняя школа – отличный способ получить знания непосредственно у спикеров-практиков, которые передают свой личный опыт слушателям, отметила представитель подведомственной организации Департамента здравоохранения города Москвы Юлия Архипова.

«На этой площадке мы смогли получить не только знания от экспертов, но и транслировать свой опыт коллегам из других профильных подразделений. Программа и первого, и второго дня была интересна и насыщена лекциями и практиками», - прокомментировала Юлия Архипова.

Вторая смена для заказчиков пройдет 13-14 августа.

Отдельные три смены обучения для компаний-поставщиков и предпринимателей стартуют с 20 августа.

Участие бесплатное, подробности и регистрация доступны по ссылке.

