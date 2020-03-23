Собянин: Все пожилые москвичи получат единовременную финансовую помощь
Все пожилые москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями, которым с 26 марта по 14 апреля предписано соблюдать домашний режим в связи с угрозой распространения коронавируса, получат единовременные финансовые выплаты. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Согласно опубликованному 23 марта указу мэра столицы, разовая материальная помощь составит 4 тысячи рублей. Половина суммы будет выплачена авансом, половина — по окончании домашней самоизоляции при условии ответственного соблюдения режима.
Для перечисленных категорий граждан, находящихся на домашнем режиме, отменят пени и штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Интернет и связь для них сохранится даже при отрицательном балансе.
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