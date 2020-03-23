Собянин: Все пожилые москвичи получат единовременную финансовую помощь

Все пожилые москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями, которым с 26 марта по 14 апреля предписано соблюдать домашний режим в связи с угрозой распространения коронавируса, получат единовременные финансовые выплаты. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин попросил москвичей старше 65 лет соблюдать домашний режим

Согласно опубликованному 23 марта указу мэра столицы, разовая материальная помощь составит 4 тысячи рублей. Половина суммы будет выплачена авансом, половина — по окончании домашней самоизоляции при условии ответственного соблюдения режима.

Для перечисленных категорий граждан, находящихся на домашнем режиме, отменят пени и штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Интернет и связь для них сохранится даже при отрицательном балансе.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
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