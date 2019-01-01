«Швабе» будет развивать неонатологию и лечение онкозаболеваний в Омской области

Соглашение о развитии в Омской области медицинских проектов в сфере онкологии, неонатологии и оказания помощи женщинам во время беременности и после родов подписал с региональным правительством холдинг «Швабе» (госкорпорация Ростех). Документ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали губернатор Омской области Александр Бурков и гендиректор «Швабе» Алексей Патрикеев.

По словам Патрикеева, холдинг планирует реализовать целый ряд совместных мероприятий по развитию качества медицинских услуг в Омской области.

«Речь идет об обмене опытом по ранней диагностике онкозаболеваний и дистанционному мониторингу состояния здоровья пациентов с онкологическими заболеваниями. Также рассматривается вопрос обмена опытом по внедрению разработок и проектных решений по строительству и оснащению перинатальных центров для оказания медицинской помощи женщинам и новорожденным», ‒ пояснил глава «Швабе».

Холдинг и правительство Омской области обязались создать рабочие и экспертные группы для обмена опытом и обучения персонала.

