Самым маленьким лотом на московском аукционе стало помещение в четыре квадратных метра

В Москве наблюдается рост интереса представителей бизнеса к помещениям малой площади. Так в 2019 году за право приобрести помещения площадью менее 50 кв метров боролось по восемь участников на лот.

«Годом ранее показатель был на уровне семи претендентов, а в 2016 году - всего пять участников. Во многом такой интерес связан с относительно невысокой ценой объектов. Вместе с тем, кратное увеличение количества индивидуальных предпринимателей также одна из причин появления все большего количество офисов мини-формата», - отметил руководитель Департамента столицы по конкурентной политике Иван Щербаков.

При этом, организатором торгов было выставлено на рынок два помещения площадью менее 10 кв метров, которые располагаются а ЮАО и ЦАО. Самым маленьким объектом стал лот площадью чуть более четырех квадратных метров на первом этаже в доме №7 на Ореховом бульваре. За право аренды боролись три участника, в результате чего лот был отдан за 27,5 тыс рублей.