Самым маленьким лотом на московском аукционе стало помещение в четыре квадратных метра
В Москве наблюдается рост интереса представителей бизнеса к помещениям малой площади. Так в 2019 году за право приобрести помещения площадью менее 50 кв метров боролось по восемь участников на лот.
«Годом ранее показатель был на уровне семи претендентов, а в 2016 году - всего пять участников. Во многом такой интерес связан с относительно невысокой ценой объектов. Вместе с тем, кратное увеличение количества индивидуальных предпринимателей также одна из причин появления все большего количество офисов мини-формата», - отметил руководитель Департамента столицы по конкурентной политике Иван Щербаков.
При этом, организатором торгов было выставлено на рынок два помещения площадью менее 10 кв метров, которые располагаются а ЮАО и ЦАО. Самым маленьким объектом стал лот площадью чуть более четырех квадратных метров на первом этаже в доме №7 на Ореховом бульваре. За право аренды боролись три участника, в результате чего лот был отдан за 27,5 тыс рублей.
«В помещении расположился офис. Сам объект привлек, в первую очередь, маленькой ценой и маленькой площадью, которая удовлетворяла потребностям моего бизнеса», - уточнил победитель торгов.
Второй «лот-малютка» площадью в 9,5 кв метров расположен в доме №9 на 2-м Казачьем переулке. Лот был реализован за 1,1 млн рублей.
«В помещениях подобного формата обычно открывают аптеки, магазины, парикмахерские, маленькие кафе, сервисные услуги, а также ремонт обуви, кожаных и меховых изделий», - сказала директор по развитию и консалтингу Key Capital Эвелина Ишметова.
Узнать о других предложениях можно на Инвестиционном портале города Москвы.
Ранее НСН сообщала, что по итогам аукционов, состоявшихся в 2016-2019 годах, было реализовано 15 земельных участков под строительство объектов торгового назначения общей площадью 5.8 га и совокупной арендной платой 470 млн рублей.
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