Условия заключения контракта на поставку комплектующих, предназначенных для санации изношенных и ветхих трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения, обсудят на публичном представлении закупок в рамках проекта «Биржа торгов» 11 июля.

Организатором мероприятия выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Предстоящая закупка АО «Мосводоканал» предполагает, что победитель электронного аукциона поставит комплектующие для проведения санации трубопроводов методом полимерного рукава – «чулка». Выбранный способ восстановления старых трубопроводов позволит непрерывно проводить ремонтные работы на участках большой протяженности, а также минимизировать вскрытие дорожного покрытия.

Начальная цена контракта – 172 миллиона рублей. Исполнить все обязательства по контракту победителю предстоит с 1 августа 2019 года по 31 января 2020 года. До 15 вскрытие.

Подробности предстоящей закупки представят 11 июля по адресу: Страстной бульвар, 2 (лофт отеля «Стандарт»). Начало в 10.00.

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

