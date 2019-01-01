Российским молодым художникам предложили участие в грантовой программе

Музей современного искусства «Гараж» объявил о старте приёма заявок на участие в грантовой программе для молодых художников от 18 до 35 лет, работающих в области актуального искусства.

Программа была запущена Музеем «Гараж» в 2012 году. Цель программы – предоставить молодым артистам из России возможность развивать профессиональные навыки, расширять исследовательские возможности и стать частью современного художественного процесса.

Даниил Проскурин, директор по маркетингу компании «Ингосстрах», которая выступает партнёром программы, рассказал НСН о проекте и опыте сотрудничества с культурными институтами.

Много лет «Ингосстрах» взаимодействует с различными культурными институциями нашей страны, такими как Государственный Эрмитаж, Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей. Наше партнерство с Гаражом постепенно разрасталось, в этом году мы вышли на новый уровень развития и сотрудничества, совместно запустили грантовую программу для молодых художников. В рамках нее мы с Гаражом предоставим возможность молодым художникам поучаствовать в конкурсе, презентовать свои работы, экспертное жюри даст свою оценку, а лучшие представители будут удостоены возможности экспонироваться на территории Гаража, а возможно, в будущем и других культурных институций», - отметил он.

«Ингосстрах» и Музей «Гараж» являются стратегическими партнерами с 2015 года. Компании сотрудничают в вопросах проведения выставок и мероприятий, а также реализуют ряд специальных программ для посетителей музея. Компания «Ингосстрах» неоднократно выступала партнером и страховщиком мероприятий Музея, включая Финисаж летнего сезона, а также выставок работ Марселя Бротарса, Такаси Мураками и многих других художников. Даниил Проскурин добавил, что ожидает интереса широкой общественности и к этому проекту.

«Мы оказываем финансовую поддержку победителям, даем им возможность выиграть грант в определенном размере, в рамках которого они смогут продолжить работу над начатыми проектами. «Гараж» предоставляет возможность экспонирования этих работ в будущем для победителя конкурса и включения их в выставочную программу непосредственно музея. Для нас эта история очень интересна и перспективна. Мы ожидаем достигнуть эффекта синергии, привлечь интерес широкой общественности», - заявил он.

Прием заявок проводится до 25 сентября на сайте «Гаража». Семь лауреатов программы будут получать стипендию в размере 40 тысяч рублей в течение года, а также вовлекаться в выставочные и образовательные программы Музея.



