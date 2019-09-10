Реставраторы приглашаются к участию в восстановлении дворянского кладбища Москвы

Закупку на выполнение производственных работ по реставрации захоронений, расположенных на территории некрополя Донского монастыря и Донского кладбища, представят в рамках проектах «Биржа торгов» 11 сентября.

Условия участия в конкурсной процедуре заинтересованным компаниям расскажет на публичном представлении закупочных процедур заказчик – ГКУ «Мосреставрация». Организатором встречи выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Москва заботится о сохранении исторического облика памятников, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Предстоящая конкурсная процедура призвана обеспечить выполнение ремонтно-реставрационных работ по восстановлению художественных надгробий, расположенных на территории крупнейшего дворянского некрополя XVII-XIX веков», – подчеркнул Дёгтев.

Он уточнил, что требования к качественным характеристикам работ, условия заключения контракта с победителем, а также сроки исполнения контракта потенциальным исполнителям будут представлены на публичном представлении закупочных процедур.

«Публичное представление закупочных процедур – диалоговая площадка для заказчиков и бизнес-сообщества. Предприниматели активно задают вопросы заказчикам по процедуре, интересуются критериями отбора победителей и оперативно получают обратную связь. Заказчики, в свою очередь, расширяют список потенциальных участников закупок, а также получают предложения, которые в дальнейшем можно использовать, чтобы сделать процедуру более открытой и привлекательной», – сказал глава Департамента по конкурентной политике.

Поскольку надгробия являются объектами культурного наследия, их реставрация будет проходить под контролем специалистов столичного Департамента культурного наследия, рассказал руководитель этого ведомства Алексей Емельянов.

«Будущий подрядчик должен понимать, что работы на объекте культурного наследия нужно проводить строго в рамках согласованного проекта, который был утвержден специалистами в области реставрации. Также ход работ постоянно контролируется специалистами Департамента культурного наследия города Москвы. Только так можно гарантировать высокое качество выполнения работ и сохранение исторического облика здания», – напомнил Емельянов.

Открытая встреча пройдет 11 сентября на площадке Московской торгово-промышленной палаты. Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

