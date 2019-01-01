Региональные производители заинтересовались поставками онкопрепаратов в Москву

Производители и поставщики препаратов для лечения онкологических заболеваний, работающие в разных регионах России, откликнулись на приглашение Москвы принять участие в закупках профильных стационаров столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Москва переходит на новые стандарты лечения онкологии, предусматривающие возможность для столичных медицинских учреждений самостоятельно закупать препараты для иммунной и таргетной терапии. Для этих целей на текущий год правительство Москвы выделило дополнительно более 8 миллиардов рублей. Для участия в электронных аукционах на поставку химиотерапевтических лекарственных препаратов адресные приглашения получили более 400 производителей и поставщиков лекарственных препаратов из разных регионов России. Все закупочные процедуры размещены на сайте Единой информационной системы. Для удобства потенциальных участников информация об объявленных процедурах, кроме Единой информационной системы, размещена на специальном интернет-ресурсе, через который можно получить и обратную связь – задать уточняющие вопросы заказчикам», – сказал Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, в настоящее время объявлены около 40 аукционов, по результатам которых централизованно будут закуплены инновационные онкопрепараты в таблетированной форме и доставлены в Центр лекарственного обеспечения.

«Общая начальная стоимость контрактов по опубликованным процедурам составляет около 2,9 миллиардов рублей. Наряду с этими процедурами, медицинскими учреждениями объявлено более 20 аукционов, суммарная начальная стоимость контрактов составляет около 449 миллионов рублей», - отметил Владимир Ефимов.

Процесс объявления закупочных процедур идёт постоянно, для удобства потенциальных участников рынка есть возможность подписаться на рассылку для своевременного получения информации, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«В ближайшее время будут опубликованы новые процедуры на закупку инновационных онкопрепаратов. Оперативная информация по опубликованным закупкам размещается на едином коммуникационном канале. По оценкам отраслевых экспертов, возможность участия в закупочных процедурах столицы для нужд профильных лечебных стационаров Москвы открывает дополнительные возможности по освоению новых рынков как для региональных производителей, так и для поставщиков лекарственных препаратов. Кроме того, информационное сопровождение закупочных процедур повышает уровень доверия и даёт сигнал рынку на активные действия, в особенности это касается региональных компаний», – подчеркнул Геннадий Дёгтев.

Принцип работы иммуннотерапевтических и таргетных препаратов усиливает эффект лечения онкологии и несет в себе меньше побочных эффектов, рассказала о принципах работы инновационной терапии заместитель главного внештатного специалиста по онкологии Департамента здравоохранения города Москвы, доктор медицинских наук Ирина Андреяшкина.

«Таргетные препараты определяют маркерные позиции опухоли и блокируют именно эту область, а иммунная терапия блокирует развитие опухоли, стимулируя собственный иммунитет организма человека. Таким образом, таргетная и иммунная терапия точечно действует только на злокачественные клетки, что повышает эффективность лечения и минимизирует побочные действия получения препаратов», – сообщила Ирина Андреяшкина.

Вся информация по опубликованным закупкам размещается на едином коммуникационном канале: http://mos-tender.com/farm?utm_referrer

