Развитие малого и среднего бизнеса назвали приоритетом для Москвы

Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства является приоритетной задачей для Мосаквы. Об этом рассказал в ходе выступления на VI Конференции по конкуренции под эгидой БРИКС руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

Он напомнил, что Москва представляет собой один из самых крупных потребительских рынков не только Европы, но и мира. По его словам, она входит в список городов-лидеров по готовности к цифровым изменениям, а также по присутствию крупнейших международных потребительских брендов и глобальных бизнес-хабов

«С одной стороны, это большой рынок, который готов обеспечивать все важные городские потребности, с другой стороны – городу также есть, что предложить, развивая таким образом взаимовыгодное сотрудничество»,- сказал Геннадий Дёгтев.

Глава Департамента отметил, что сейчас в Москве по принципу «одного окна» действуют сразу два интернет-ресурса.

Один из них - инвестиционный портал, позволяющий вести общение с бизнесом в онлайн- и офлайн-режимах. Сайт агрегирует все предложения о продаже и аренде всей городской недвижимости. Сегодня для бизнеса на нем доступны 64 услуги, и за счет многих из них, малому бизнесу удается сократить расходы на вспомогательный персонал.

Второй успешный кейс, который разработал город для автоматизации закупок малого объема – Портал поставщиков. Здесь можно отыскать любую информацию о городских заказах, а малый бизнес получает возможность сформировать портфель заказов в удаленном доступе в электронном виде и без заключения соответствующего договора. Сегодня с Порталом поставщиков работают уже 33 региона страны, при этом 90 процентов пользователей – субъекты малого предпринимательства.

