Разработки хакатонов Tender Hack применят на Портале поставщиков

Десятки новых инновационных решений разработаны по итогам серии технологических хакатонов Tender Hack, проходивших в этом году шести регионах России.

Технические специалисты Портала поставщиков взяли в разработку решения участников интеллектуальных соревнований.

Хакатоны Портала поставщиков проходили в Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Красноярске и Ростове-на-Дону, в них приняли участие более 630 человек, объединившихся в 168 команд из 16 городов России.

К участию приглашались IT- и Big Data-специалисты. Попробовать свои силы в турнире смогли как студенты, так и профессионалы. Самому взрослому участнику на момент проведения новосибирского хакатона исполнилось 75 лет.

Организатором хакатонов выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике при технологической поддержке площадки «Росэлторг».

Принять участие в соревновании можно было бесплатно, объединившись в команды от трех до пяти человек. В рамках трёхдневного турнира участники разрабатывали новые сервисы для сферы электронных закупок. Команды-победители получили денежные призы в размере 400 тыс. рублей. Общий призовой фонд составил 2,4 млн рублей.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков заявил, что подобные мероприятия не только развивают соревновательный дух и практические навыки у молодых специалистов, но и стимулируют интерес к сфере разработки, анализа данных и машинного обучения.

Со своей стороны, руководитель столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что формат хакатона позволяет найти неординарные и полезные решения для развития Портала.

Серию хакатонов продолжат и в 2022 году. Планируется провести не менее шести соревнований.

