Пять хакатонов по системе закупок прошли в разных регионах России

Серия технологических хакатонов Tender Hack завершилась. Она проходила в 2021 году сразу в шести регионах России. По итогам интеллектуальных соревнований были получены десятки новых инновационных решений, которые технические специалисты Портала поставщиков взяли в разработку. Некоторые из них уже будут реализованы в 2022 году.

Организатором хакатонов выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике при технологической поддержке площадки «Росэлторг». В хакатонах приняли участие более 600 человек из 16 городов России, они объединились в 168 команд. К участию приглашались IT- и Big Data-специалисты. Свои силы, опыт и знания в турнире смогли применить как студенты, так и опытные профессионалы. Самому взрослому участнику на момент проведения хакатона в Новосибирске исполнилось 75 лет.

Одной из главных тем на протяжении всех хакатонов стали закупки. При этом быть знатоком в системе закупок не являлось обязательным условием. Участие в соревновании было бесплатным, в командах было от трех до пяти человек. В рамках трёхдневного турнира участники разрабатывали новые сервисы для сферы электронных закупок. Команды-победители получили денежные призы в размере 400 тысяч рублей. Общий призовой фонд составил почти 2,5 млн рублей. Новые решения по результатам хакатонов позволят в будущем увеличить количество сэкономленных бюджетных средств.

Как отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, такие мероприятия не только развивают соревновательный дух и практические навыки у молодых специалистов, но и стимулируют интерес к сфере разработки, анализа данных и машинного обучения. Кроме того, по его словам, участие в хакатоне дает возможность проверить свою команду в реальных условиях и пополнить портфолио «живым» кейсом».

Первый хакатон прошёл в Новосибирске. В ходе соревнования участники разрабатывали механизм для контроля недопустимого контента на Портале поставщиков. Каждая команда должна была создать специальную систему, протестировать ее работу и определить возможность последующей доработки. Второй хакатон состоялся в Екатеринбурге, в нем приняли участие 115 человек, они разрабатывали рекомендательный сервис для закупок товаров, а именно блок «С этим товаром покупают».

Третий хакатон принимала Казань. Участники создавали рекомендательный сервис для публикации закупок и участия. В Самарском хакатоне разрабатывали сервис распознавания неструктурированной информации. На этот раз участникам было необходимо применить передовые технологии в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения.

В пятом хакатоне, который прошел в Красноярске, была поставлена задача создать Telegram-бот для сферы закупок. Последний в этом году хакатон состоялся в конце ноября в Ростове-на-Дону. Участники создавали систему управления уведомлениями и тестирования их эффективности. Как сообщают в Департаменте города Москвы по конкурентной политике, не менее шести новых хакатонов планируется провести в 2022 году.

