Президент МТПП рассказал, как в Москве гильдии продвигают туризм

На одной из площадок Московского Урбан Форума сегодня обсудили роль торгово-промышленных палат в развитии туристической привлекательности отдельных регионов и России в целом. Какую роль в развитии внутреннего и въездного туризма играют гильдии МТПП, рассказал её президент Владимир Платонов.

«У каждой гильдии есть свои задачи и свои вопросы. В ТПП по вопросу индустрии гостеприимства сразу идёт охват 8-9 гильдий. И нам легко, чтобы они свои частные вопросы решали по этой теме вместе и это именно происходит. То есть здесь необходима согласованность действий и это всё происходит! То есть, благодаря работе МТПП вместе с городскими властями, мы создаём единую систему. Не кто-то один отвечает за туризм, а все участвуют!», - рассказал Платонов.

Добавим, что в прошлом году Москву посетило 23 миллиона туристов. Восемь лет назад их было на 84 % меньше.

