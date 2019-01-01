Предприниматели арендовали свыше 170 парковых объектов из казны Москвы

Московские предприниматели активно осваивают парковое пространство, конкурируя за право торговли и размещения нестационарных объектов на городских аукционах.

Главными преимуществами павильонов, тележек, киосков и других НТО, которые находятся на свежем воздухе, по мнению инвесторов из числа представителей малого бизнеса, считаются долгосрочная аренда, приемлемая цена и выбор локации. При этом во внимание предпринимателей попадают не только объекты в Центральном административном округе, но и за его пределами.

Все эти тенденции обсудили участники бизнес-завтрака «СовершенноЛЕТНИЕ предложения для бизнеса в московских парках», организатором которого выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике. Среди присутствующих были победители городских аукционов, представители столичных парков и предприниматели, которые только планируют арендовать объекты у города.

Возможность открыть торговую точку в столичном парке по итогам аукциона появилась у предпринимателей с начала 2018 года, напомнил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Вести бизнес в 170 нестационарных торговых объектах в различных парках Москвы появилась возможность у столичных предпринимателей благодаря аукционам этого года. В среднем на один лот претендуют два-три участника, что говорит о стабильной конкуренции в этом сегменте. Открытые аукционы помогли и паркам, и предпринимателям выстраивать понятные долгосрочные отношения, когда бизнес может инвестировать с далёким прицелом, а парки - повышать качество обслуживания за счёт предоставляемого бизнесом сервиса», – сказал Геннадий Дёгтев.

Возможность заключить договор на пять лет дает бизнесу ощущение стабильности, поделился мнением совладелец кафе греческой кухни «Lucky Souvlaki» Сергей Доронин.

«Пятилетний договор аренды дает предпринимателю уверенность. Можно планировать и разрабатывать маркетинговую стратегию на несколько лет вперед. В настоящее время у нас семь объектов, из них шесть располагаются в парке Горького, один объект – в саду «Эрмитаж». Мы выбрали эти локации, поскольку уже знаем трафик посетителей и портрет своего клиента в эти парках. Сейчас готовимся принять участие еще в двух городских аукционах», – сказал Сергей Доронин.

Торговля в парках – метеозависимый бизнес, считает совладелец кафе «Меркато» Николай Борисов.

«Половина успеха зависит от метеопогодных условий. Но у бизнеса в парках есть и много плюсов. В частности, проходная локация и установленный срок аренды. На сегодняшний день у нас функционируют пять объектов, приобретенных через городские аукционы. Все они находятся на территории различных парков. Несмотря на это во всех кафе действуют одни и те же правила: должно быть вкусно, чисто и красиво. Сейчас мы в поиске новых городских парковых площадок», – уточнил Николай Борисов.

Главной сложностью в городских аукционах для участников стала подготовка к ним, отметил руководитель проекта сети международных детских садов «М.И.Р.» Александра Васильева.

«Самым сложным при участии в городском аукционе оказалась подготовка к ним, поскольку участвовали впервые, но и это не стало помехой, поскольку присутствовало желание забрать павильон любой ценой. Останавливаться на достигнутом не планируем. В настоящее время готовим крупный проект по открытию международных детских садов во всех парковых зонах Москвы», – пояснила Александра Васильева.

Открывать бизнес в парках хотят не только столичные инвесторы, но и региональные предприниматели. Своими планами по развитию паркового бизнеса в столице поделился индивидуальный предприниматель Саратовской области Татьяна Ширикова.

«Развиваем парковый бизнес в Саратове на протяжении семи лет. Постепенно наша деятельность расширялась, и мы стали задумываться о присутствии своего бизнеса на столичном парковом рынке. О возможности арендовать объекты у города узнали случайно. Благодаря этой встрече мы получили ответы на все интересующие вопросы, пообщались с опытными предпринимателями и представителями парков, а также услышали мнение экспертов. Теперь планируем воплотить свою мечту в жизнь и принять участие в столичном аукционе, благо есть инвестиционный портал, который позволяет из любой точки страны видеть, какие объекты выставлены на торги», – сказала Татьяна Ширикова.

В настоящее время на городские аукционы выставлены 60 нестационарных объектов, расположенных в Лианозовском, Перовском парке, «Кузьминки-Люблино», «Сокольники», парке имени Горького и на территории «Сада Баумана». Площадь объектов варьируется от 2,5 до 380 квадратных метров. Арендаторы получат право вести торговую деятельность на протяжении пяти лет. Победители смогут открыть самый разный бизнес – павильоны проката, кафе, точки общественного питания, торговые автоматы с горячими напитками и снеками, кукурузой и сахарной ватой.

Подробно ознакомиться с лотовой документацией каждого объекта можно на Инвестиционном портале Москвы: https://investmoscow.ru/

