Поставщиков Москвы ждут на весеннем велофестивале

Команда поставщиков Москвы примет участие в весеннем московском Велофестивале. Предприниматели пройдут веломаршрут в составе большой колонны по всему Садовому кольцу.

Заявки на участие принимаются на сайте.

В 13:00 команда поставщиков Москвы отправится по магистральной улице столицы, которая будет полностью перекрыта от автомобильного движения. Сбор начнется в 12:00 на проспекте Академика Сахарова возле дома 9, слева от главной сцены.

Участники смогут прокатиться по Садовому кольцу на собственном велосипеде или воспользоваться городским велопрокатом, напомнил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Московский велофестиваль стал знаковым событием в жизни столицы. Он объединяет людей разных возрастов и профессий. В этом году к ним присоединится и команда портала поставщиков – предпринимателей, которые активно участвуют в жизни города, обеспечивая столичные учреждения всем необходимым. Профессиональная жизнь этих людей, работающих с закупочными процедурами, пронизана конкуренцией. Несмотря на то, что велофестиваль не носит соревновательный характер, он дает отличную возможность проверить свои силы в команде единомышленников»,- сказал Геннадий Дёгтев.

В день велофестиваля будут действовать специальные тарифы в системе общегородского велопроката velobike.ru. Также для велосипедистов будет работать фестивальный городок, расположенный возле площади трех вокзалов. Там гостей ждут развлекательная программа на центральной сцене, конкурсы с призами и подарками, фуд-корт и различные интерактивные зоны.

