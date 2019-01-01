Поставщикам представят крупные закупки кардиооборудования для столичных медцентров

О возможностях заключения контрактов на поставку кардиооборудования расскажут поставщикам на публичном представлении закупок в рамках проекта «Биржа торгов» на площадке Московской торгово-промышленной палаты 9 июля 2019 года.

Представители заказчика представят конкурсную документацию, согласно которой будет закупаться оборудование для 38 медицинских учреждений Москвы. Организатором публичного представления процедуры выступает департамент города Москвы по конкурентной политике.

Проводимое мероприятие позволяет повысить доверие бизнеса к городской системе закупок, говорит руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Публичное представление закупочной процедуры дает возможность получить качественную обратную связь и сделать участие в городских закупках еще удобнее и прозрачнее. Предприниматели могут задать все интересующие вопросы напрямую заказчику и быть уверенными в том, что их услышали, и им ответят. Сам заказчик может обратить внимание потенциальных участников на важные моменты проводимых закупок», — говорит Геннадий Дёгтев.

В рамках мероприятия представят две закупки медицинского оборудования.

Победителям двух совместных процедур предстоит организовать поставку, установку и ввод в эксплуатацию свыше 120 ультразвуковых аппаратов в 38 столичных медицинских организаций. Закупаемые системы будут использоваться для проведения ультразвуковых исследований сердца и сосудов. Выполнить все обязательства по контрактам победителям предстоит в течение 100 дней с момента подписания контракта.

Публичное представление закупок пройдет 9 июля 2019 года по адресу: Петровка, 15 (зал Московской торгово-промышленной палаты). Начало в 10:00. Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

