Портал поставщиков запускает обучающую серию live-трансляций
Проект «LIVE-закупки. Портал поставщиков» включит в себя серию обучающих эфиров для предпринимателей Москвы и регионов РФ. Об этом рассказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«Серия прямых трансляций по функционалу портала поставщиков позволит представителям малого бизнеса узнать о возможностях интернет-ресурса из любой точки страны. При этом можно задать вопрос и получить оперативно ответ. Понимаем, что уровень погруженности в нюансы контрактной системы у потенциальных участников рынка закупок разный, поэтому будем ориентироваться как на новичков, так и на тех, кто имеет солидный опыт в закупках, но пока по тем или иным причинам не использовал портал поставщиков», — отметил Геннадий Дёгтев.
По его словам, интернет-ресурс постоянно развивается для упрощения работы представителей бизнеса на рынке закупок. Обучающие трансляции помогут как новичкам, так и опытным пользователям ресурса адаптироваться к изменениям, разобраться в функционале и эффективнее работать с закупками малого объема.
Первый эфир «Котировочные сессии» состоится 27 июня в 11.00 в соц. сетях Департамента города Москвы по конкурентной политике.
Эксперты и разработчики портала поставщиков расскажут, что нового на портале поставщиков, как участвовать в котировочных сессиях, как выставить оферту после котировочной сессии. Спикеры ответят на вопросы пользователей в ходе прямой трансляции. Подробности и регистрация находятся на странице мероприятия.
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