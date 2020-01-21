Портал поставщиков стал финалистом конкурса лучших социально-экономических практик
Портал поставщиков Москвы вышел в финал конкурса лучших социально-экономических практик. Об этом сообщил заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. Организатором конкурса выступает Агентство стратегических инициатив. По словам Ефимова, основная цель проекта – повысить эффективность и прозрачность закупочных процедур. Причём сервисы портала востребованы не только у столичных заказчиков и поставщиков, но и в регионах. Сегодня в закупках малого объема участвуют уже до 170-и тысяч предпринимателей со всей страны.
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