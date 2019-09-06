Портал поставщиков протестировал облачную электронную подпись
Пользователи Портала поставщиков протестировали облачную электронную подпись. Как рассказал заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, новый инструмент имеет высокий класс защиты: ключи находятся в облачном хранилище, в специальном аппаратном модуле безопасности.
«Это избавляет владельца облачной подписи от рисков потерять ключ или скомпрометировать его. Кроме того, мобильное приложение, с помощью которого подтверждаются криптографические операции, а также сама технология облачного хранения закрытых ключей электронной подписи сертифицированы ФСБ», - пояснил Владимир Ефимов.
В свою очередь, руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев уточнил, что первые итоги использования облачной подписи показали практичность и удобство этого инструмента.
«Поставщики, работающие с Порталом, подписывали документы с помощью облачной подписи через смартфоны, ноутбуки и планшеты. Они использовали ее для публикации оферт и подписания контрактов. При этом на то, чтобы подписать облачной подписью документы у них уходило не больше пары минут. Наличие облачной подписи позволяет работать с Порталом поставщиков из любой точки мира, убирая жесткую привязку к стационарному рабочему месту», - добавил Геннадий Дёгтев.
Добавим, заявки на оформление облачной электронной подписи уже оформили поставщики не только из Москвы, но также из Московской области, Санкт-Петербурга и Пермского края. Никаких проблем у них не возникало.
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