Портал поставщиков протестировал облачную электронную подпись

В свою очередь, руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев уточнил, что первые итоги использования облачной подписи показали практичность и удобство этого инструмента.

«Поставщики, работающие с Порталом, подписывали документы с помощью облачной подписи через смартфоны, ноутбуки и планшеты. Они использовали ее для публикации оферт и подписания контрактов. При этом на то, чтобы подписать облачной подписью документы у них уходило не больше пары минут. Наличие облачной подписи позволяет работать с Порталом поставщиков из любой точки мира, убирая жесткую привязку к стационарному рабочему месту», - добавил Геннадий Дёгтев.

Добавим, заявки на оформление облачной электронной подписи уже оформили поставщики не только из Москвы, но также из Московской области, Санкт-Петербурга и Пермского края. Никаких проблем у них не возникало.



