Портал поставщиков представили на Ямале

Портал поставщиков становится единой точкой входа на рынок закупок малого объема для субъектов малого предпринимательства, отметил директор департамента государственного заказа ЯНАО Олег Клочков.

«Портал поставщиков станет драйвером роста закупок малого объема в Ямало-Ненецком автономном округе. Главное преимущество для региона заключается в том, что участвовать в таких процедурах смогут как опытные предприниматели, так и новички – те, кто делать первые шаги на рынке закупок, предлагая заказчикам округа свои товары, работы и услуги. По сути, для предпринимателей появляется новый канал продаж, благодаря которому они смогут существенно увеличить портфель заказов для своей компании. Для заказчиков использование портала становится инструментом повышения конкуренции и, соответственно, оптимизации бюджетных средств», – сказал Олег Клочков.

Портал поставщиков предлагает участникам рынка закупок Ямало-Ненецкого автономного округа передовые технологии по цифровизации закупок малого объема, считает руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Москва делится опытом использования портала поставщиков в качестве инструмента закупок малого объема. Автоматизация процессов контрактования, их открытость, прозрачность и понятность привлекает большое количество представителей малого бизнеса. Уже сейчас на портале зарегистрированы и работают более 145 тысяч компаний со всей России. Около 90 процентов из них составляют представители малого бизнеса. По данным статистики, на Ямале зарегистрированы более 500 субъектов малого предпринимательства, для большинства из портал поставщиков может стать мощным стимулом развития», - сказал Геннадий Дёгтев.

В 2019 году Департамент города Москвы по конкурентной политике и Департамент государственного заказа Ямало-Ненецкого автономного округа подписали соглашения о сотрудничестве при осуществлении закупок товаров, работ и услуг в электронной форме с использованием АИС «Портал поставщиков».

