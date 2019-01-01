Почти 60% московских застройщиков ощутили упрощение процедур за последние два года

Почти 60% столичных застройщиков позитивно оценивают реформы, проведенные Правительством Москвы в сфере строительного регулирования за последние два года. Об этом сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

«Мы попросили оценить, как изменился процесс прохождения административных процедур за последние два года, и здесь результаты, на мой взгляд, очень благоприятные: 15% полагают, что он усложнился, 10% не видят никаких изменений, а 59% – то есть подавляющее большинство – полагают, что он упростился», – подчеркнул Валерий Фёдоров.

Генеральный директор ВЦИОМ добавил, что наибольший эффект отмечен экспертами от перевода основных строительных услуг в электронный вид. О пользе этой реформы высказались 65% респондентов.

Всероссийский центр изучения общественного мнения ежегодно проводит опрос представителей строительной отрасли Москвы для оценки восприятия застройщиками ключевых изменений в строительном регулировании. В опросе принимают участие около 1000 руководителей и специалистов, непосредственно контактирующих с органами исполнительной власти и сетевыми организациями.



