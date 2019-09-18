Победитель электронного аукциона получит право заменить асфальтовое покрытие на территории метродепо «Измайлово», а также еще 11 столичных электродепо и вагонноремонтного комплекса. О предстоящей закупке сообщили представители ГУП «Московский метрополитен» во время встречи с асфальторемонтными компаниями.

Уточняется, что организатором публичного представления закупки выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике. Его руководитель Геннадий Дёгтев сообщил, что вскоре будет опубликована закупка на выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия. Речь идет о территории в 54 тысячи квадратных метров, которые и предстоит восстанавливать победителю электронных торгов.

«Зaкупкa проводилaсь зaкaзчиком и рaнее, но в тaком крупном объеме – впервые. Уже сейчaс по количеству учaстников этого мероприятия мы видим, что процедурa вызывaет интерес со стороны бизнес-сообществa. Поэтому очень вaжно оргaнизовывaть тaкие встречи, где потенциaльные исполнители контрaктa могут зaдaть свои вопросы зaкaзчику еще нa этaпе публикaции процедуры», - сообщил Дёгтев.

Начальная цена контракта составила 133,7 миллиона рублей. На выполнение оговоренных работ победитель аукциона получит 75 календарных дней с момента заключения договора. Для подготовки процедуры заказчик использовал типовую документацию.

Как рассказал начальник Центра подготовки закупок Службы подвижного состава ГУП «Московский метрополитен» Алексей Штырков, дорожному покрытию электродепо в настоящий момент требуется внимание.

«Электродепо столичного метрополитенa используются кaк местa, где поездa отстaивaются ночью и кудa отпрaвляются во время поломок. Рaсширение подвижного состaвa, строительство новых линий метро требует реконструкции и приведение в хорошее состояние существующих депо по всем нaпрaвлениям. Зaкупкa по ремонту aсфaльтового покрытия позволит восстaновить до нaдлежaщего состояния и обеспечить мехaническую стойкость дорожного покрытия, которaя постоянно нaрушaется из-зa чaстых передвижений трaнспортных средств, мехaнических нaгрузок и воздействия химических веществ», - подчеркнул он.

Штырков также рассказал, что работы будут проводиться на территории электродепо «Владыкино», «Замоскворецкое», «Калужское», «Красная Пресня», «Новогиреево», «Печатники», «Планерное», «Свиблово», «Сокол», «Фили» и Вагонноремонтном комплексе, а также электродепо «Измайлово».

Электродепо «Измайлово» построено в 1950 году, сегодня является объектом культурного наследия регионального значения. В этом депо с 1954 года по 1961 год находилась временная станция «Первомайская». С тех времён в здании депо остались следы вестибюля, а платформа используется как ремонтный цех, с 2017 года в нём проводятся экскурсии, организуемые Центром профориентации метрополитена. Ныне действующая станция с названием «Первомайская» является подземной и располагается между «Щёлковской» и «Измайловской».

