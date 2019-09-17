Площади в здании бывшей парчовой фабрики «уйдут с молотка»

Нежилые помещения общей площадью около 200 кв м. в кирпичном здании XIX века, являющимся образцом неоклассицизма, получит победитель аукциона. Организатором торгов выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Инвесторам предлагается приобрести объект, расположенный в Басманном районе по адресу: Мясницкая улица, дом 22, строение 1.

Как отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, городские аукционы по продаже коммерческих объектов со свободным назначением в центре города пользуются у предпринимателей высоким спросом.

«С начала года через городские аукционы продано более 20 аналогичных коммерческих объектов, расположенных в Центральном административном округе. В среднем на такие лоты претендуют 7-8 инвесторов, а начальная цена увеличивается в два раза. Предстоящие торги не станут исключением: приемлемая стартовая цена объекта и топовая локация с высоким пешеходным трафиком, несомненно, привлекут большое количество желающих побороться за лот», - сказал Геннадий Дёгтев.

В свою очередь, председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева заявила, что предлагаемый объект можно оценить, как удачный проект для инвестиций или личного бизнеса.

«Лот имеет все необходимые критерии для успешного ведения бизнеса – локация, историческая наполненность, близость к метро, потенциал к приросту дохода. Локация Мясницкой бесспорно является одним из главных торговых коридоров столицы. Здесь находится множество бизнес-центров, коворкингов, различных отделений банков и сервисных услуг. Также положительным фактором служит создание комфортной городской среды в этом районе. Все это придает особую ценность для помещений ритейла», - отметила Румянцева.





Лот представляет собой коммерческие помещения, расположенные в подвале и на первом этаже жилого дома, на первой линии, рядом с метро. Путь до ближайшей станции метро «Тургеневская» займёт не более пяти минут пешком. Также объект имеет отдельный вход. Дом находится на пересечении Мясницкой улицы и Банковского переулка. Помещения подключены ко всем необходимым инженерным коммуникациям.

В начале 1860-х годов здание принадлежало купцу первой гильдии И.Е. Сытову. Там он устроил фабрику парчовых тканей, а на первом этаже открыл магазин по их продаже.

Начальная цена лота - 63,9 миллионов рублей. Прием заявок на участие в аукционе завершается 9 октября 2019 года. Торги пройдут 17 октября.

