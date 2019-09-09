«Парковочные» закупки представят бизнес-сообществу

Закупку на поставку парковочного оборудования представит бизнес-сообществу ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» в рамках проекта «Биржа торгов» 11 сентября. Встречу заказчика и потенциальных участников процедуры проведет Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Победителю электронного аукциона предстоит создать комфортные условия для автомобилистов, использующих городские парковки со шлагбаумами, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Закупочная документация предусматривает поставку оборудования для оснащения плоскостных парковок закрытого типа или транспортно-пересадочных узлов столицы. На мероприятии представители бизнес-сообщества, задав вопросы заказчику, смогут узнать технические характеристики закупаемого товара, условия заключения контракта с победителем, срок исполнения контракта», - рассказал Геннадий Дёгтев.

Перечень работ включает в себя не только поставку оборудования, но и его интеграцию с уже существующей системой, а также проведение монтажа оборудования, сообщил начальник контрактной службы ГКУ «АМПП» Александр Комков.

«Мы обеспечиваем наши парковки лучшим оборудованием, надежным и проверенным, чтобы автомобилисты могли с комфортом пользоваться ими. Помимо того, что парковочное оборудование должно отвечать всем мировым стандартам качества, оно также должно быть современным, так как мы идем в ногу со временем и используем новейшие технологии», - отметил Комков.

Встреча с заказчиком пройдет 11 сентября на площадке Московской торгово-промышленной палаты на Петровке, 15. Начало мероприятия в 10.00. Участие бесплатное по предварительной регистрации на сайте.



