Пандемия заставила пересмотреть план госзакупок

Планы-графики госзакупок пересмотрят с учетом последствий распространения пандемии. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов пояснил, что актуализация планов необходима из-за перехода многих городских организаций на удаленный режим работы.

Им потребуется другой объем товаров и услуг, чем было запланировано изначально. В первую очередь, придется перенести процедуры госзакупок на более поздние периоды стоит заказчикам, которые обеспечивают оперативные потребности организаций, например, питание в образовательных учреждениях.

«В сложившейся ситуации мы должны грамотно планировать городской бюджет. Распространение коронавирусной инфекции уже признано обстоятельством непреодолимой силы, и это приведет к существенному увеличению количества опубликованных госзакупок во втором полугодии 2020 года. Поэтому заказчики должны переоценить свои потребности и скорректировать планы-графики закупок», - отметил вице-мэр Ефимов.

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков пояснил, что сейчас обеспечение оперативных потребностей города идет в полном объеме, закрывать многие такие нужды помогает Портал поставщиков.

«За прошедшие сутки через Портал поставщиков были заключены свыше сотни контрактов. Функционал этого интернет-ресурса позволяет московским госзаказчикам оперативно закрыть свои потребности», - пояснил Щербаков.

Добавим, для этого на портале доступны короткие котировочные сессии, на которых совершить закупку малого объема можно всего за 3 - 6 часов.

