От мяса до цветов. Аукцион на три торговых объекта объявлен в Москве

Департамент по конкурентной политике выставил на аукционы право торговли в трех объектах, расположенных в Юго-Восточном административном округе. Победители аукционов получат право ведения круглогодичной торговли. Площадь каждого лота составляет 6 квадратных метров.

Первый лот находится по адресу: Волгоградский проспект, вл. 53. Объект предназначен для торговли цветами. Путь до ближайшей станции метро «Текстильщики» займет не более 5 минут пешком. Стартовая стоимость составляет 30 тысяч рублей.

Второй объект располагается по адресу: улица Ставропольская, вл.62. Лот предназначен для торговли мясной гастрономией. Ближайшая станция метро – Люблино. Вблизи объекта находится природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино». Стартовая стоимость составляет 30 тысяч рублей.

Третий лот находится в районе Люблино по адресу: улица Совхозная ул., вл.10, корп. 1. Объект предназначен для торговли цветочной продукцией. Рядом с объектом располагается сквер им. М.П. Судакова. Стартовая стоимость – 30 тысяч рублей.

Подать заявку на участие в аукционе по выставленным лотам можно до 30 августа 2019 года. Торги пройдут 4 сентября. Подробно ознакомиться с лотовой документацией можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Нестационарные объекты».

