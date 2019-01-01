Около 800 машино-мест выставлены на продажу в Москве

Около 800 машино-мест можно приобрести у города различными способами. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов.

«В этом году у лиц, желающих купить место для парковки своего автомобиля, впервые появилась возможность выбрать способ реализации городских машино-мест. Теперь их можно приобрести как на стандартном электронном аукционе, так и посредством публичного предложения, и без объявления цены. Существующие способы реализации мест для парковки автомобилей повышают уровень конкуренции и дают всем желающим возможность приобрести объект по приемлемой цене», – отметил вице-мэр.

Предлагая различные способы реализации, город ожидает высокий интерес к выставленным на торги объектам, сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«По итогам 2018 года на аукционах по продаже реализовано 472 машино-места. В среднем на лот претендовали по 3 участника. В этом году с появлением новых вариантов реализации объектов на торгах ожидается рост конкуренции, но опасаться роста цены не стоит. Покупатели, как правило, на таких аукционах "не разгоняют" цену», – уточнил Геннадий Дёгтев.

В настоящее время на городские аукционы по продаже выставлены порядка 730 машино-мест в шести различных округах Москвы. Самый маленький лот площадью 10,7 квадратных метров располагается в Зеленограде. Самый большой лот – 36,5 квадратных метров – находится в центре столицы по адресу: улица Сретенка, дом 9. Средняя начальная цена за один квадратный метр – 47,3 тысячи рублей.

Ещё 46 машино-мест можно купить посредством публичного предложения. Процедура публичного предложения предусматривает последовательное снижение начальной стоимости до 50 процентов от стартовой цены лота, при условии, если не будет подано ни одного ценового предложения. После подачи первого ценового предложения начинаются торги на повышение. Объекты располагаются в районах «Хорошевский», «Замоскворечье» и «Чертаново Центральное». Площадь лотов варьируется от 20 до 54,5 квадратных метров. Начальная стоимость объектов – от 853 тысяч рублей.

Также предпринимателям предлагается приобрести 34 объекта на аукционах без объявления цены. Это означает, что начальную стоимость продажи имущества будут определять сами покупатели. Выставленные лоты находятся в Центральном, Северо-Западном, Юго-Западном и Восточном административных округах Москвы. Площадь объектов различна – от 14,9 до 75,8 квадратных метров.

Торги по всем объектам пройдут в июле, августе и сентябре 2019 года. Ознакомиться с лотовой документацией каждого объекта можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Продажа машино-мест».

