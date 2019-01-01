Объявлен конкурс на восстановление фрагментов «Обороны Севастополя»

Победителю предстоит отреставрировать два фрагмента художественной панорамы «Оборона Севастополя», написанной Францем Рубо в 1904 году, и в последующем практически уничтоженной во время Великой отечественной войны.

Победитель конкурса с ограниченным участием проведет исследование состояния предметов живописи, восполнит утраты и удалит загрязнения с поверхности. Во время работ ему также предстоит обеспечивать круглосуточную охрану художественных фрагментов и страхование их от возможных рисков.

Компания, которая займется реставрацией, будет выбираться не только по ценовому критерию, говорит руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Работа с предметами искусства требует особой тщательности и соответствующего опыта. Поэтому вместе с ценой контракта при определении победителя, который займется реставрацией фрагментов панорамы, будет учитываться его квалификация и наличие необходимого оборудования. Традиционно такие закупки вызывают интерес узкопрофильных специалистов. С начала прошлого года и по настоящее время в среднем по два участника претендовали на схожие закупки», - говорит Геннадий Дёгтев.

По словам директора ГБУК г. Москвы «Музей-панорама «Бородинская битва» Владимира Преснова, переданные на реставрацию предметы искусства имеют драматическую судьбу.

«Оба фрагмента являются частью грандиозного полотна «Оборона Севастополя», длина которого составляет 115 метров, а высота – 14 метров. Во время войны - в 1942 году - в здание, где находилась панорама, попал снаряд, и вспыхнул пожар. Своим спасением, панорама обязана морякам, которые отрезали уцелевшие части полотна и вынесли их из разрушенного здания. Восстановить полотно полностью, к сожалению, не удалось, и панорама была написана заново. Те два фрагмента, которые отправятся на реставрацию, были в 1965 году переданы музеем обороны Севастополя в дар нашему музею», - говорит Владимир Преснов.

По его словам, после проведения реставрации, фрагменты будут переданы обратно в Севастополь, где станут частью музейной коллекции.

Победителю предстоит начать реставрационные работы уже в августе и завершить их до конца этого года.

Подать заявку на участие можно до 16 июля 2019, а ознакомиться с лотовой документацией - по ссылке.

Заказчиком выступает ГБУК города Москвы «Музей-панорама "Бородинская битва"».

