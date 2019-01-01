Объявлен конкурс на поставку компьютеров в госучреждения Москвы

Победитель электронного аукциона оснастит современными компьютерами свыше 8 тысяч рабочих мест в госучреждениях Москвы.

Об этом подробнее на публичном представлении закупок рассказали организаторы: Департамент города Москвы по конкурентной политике и Департамент информационных технологий.

На мероприятии представитель заказчика, заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Алексей Анисимов рассказал предпринимателям об условиях заключения контрактов на поставку оборудования для автоматизированных рабочих мест и средств вычислительной техники.

Представители бизнеса готовы активно участвовать в оснащении городских учреждений качественным IT-оборудованием, говорит руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«С начала этого года столичными заказчиками заключено уже свыше 400 контрактов на поставку автоматизированных рабочих мест. И в среднем на такие закупки за последние несколько лет претендовали по 5 участников. Прошедшее мероприятие должно способствовать более широкому информированию потенциально возможных поставщиков о возможностях работы с городом. Рассчитываем на получение обратной связи и высокую конкуренцию на аукционах», - говорит Геннадий Дёгтев.

По словам Алексея Анисимова, запланированные закупочные процедуры позволят увеличить эффективность работы сотрудников органов исполнительной власти и госучреждений.

«Цифровизация и стремительное развитие информационных технологий диктуют новые требования к оборудованию, с которым работают органы исполнительной власти Москвы. Процесс оснащения IT-инфраструктурой идет постоянно, что позволяет качественно и в кратчайшие сроки решать поставленные задачи. Все эти меры в конечном итоге направлены на развитие Москвы и улучшение качества жизни людей», - подчеркнул Алексей Анисимов.

Первая представленная закупка предусматривает поставку 8 273 автоматизированных рабочих мест для нужд государственных учреждений Москвы. Начальная цена контракта - 721 миллион рублей.

Победителю второго электронного аукциона, условия которого озвучили в ходе публичного представления закупочной процедуры, предстоит поставить в органы исполнительной власти и государственной власти Москвы более 3,5 тысяч единиц техники: стационарные компьютеры, ноутбуки, маршрутизаторы, коммутаторы, IP-телефоны, мониторы, сканеры, системы хранения данных и др. Начальная максимальная цена контракта – 411 миллионов рублей.

