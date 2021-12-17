Объявлен аукцион по продаже нежилого помещения на юго-западе Москвы

Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого помещения, свободного назначения юго-западе столицы.

Объект расположен в подвале восьмиэтажного дома на проспекте шестидесятилетия Октября 31/18 корпус три. Общая площадь немногим белее 15 квадратных метров. Коммуникации в наличии. В двух минутах ходьбы, станция метро Академическая.

Начальная стоимость 1 миллион 117 тысяч рублей. Приём заявок до 9 февраля следующего года. Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.

