Объявлен аукцион на три площади для бизнеса на севере Москвы

Департамент по конкурентной политике выставил на продажу три объекта коммерческой недвижимости в Северном административном округе. Первый лот – помещение с отдельным входом, расположенное в нежилом здании площадью 416 квадратных метров. Адрес объекта: улица 800-летия Москвы, дом 11, корпус 8. Вблизи лота располагается парк «Северные Дубки». Ближайшая станция метро – «Селигерская». Начальная цена составляет 18 миллионов рублей.

Второй объект располагается в Бескудниковском районе по адресу: Бескудниковский бульвар, дом 11, корпус 1. Помещение находится на первом этаже жилого здания. Его площадь – 92 квадратных метра. Ближайшая станция метро «Верхние Лихоборы». Вблизи лота находится парк имени Святослава Федорова. Стартовая стоимость объекта – 9,4 миллиона рублей.

Третий лот также находится в Бескудниковском районе. Лот располагается по адресу: Бескудниковский бульвар, дом 3. Его площадь составляет 160,7 квадратных метров. Вблизи лота находятся школы, детские площадки, парки и иные объекты инфраструктуры. Ближайшая станция метро «Верхние Лихоборы» находится в 10 минутах ходьбы. Стартовая стоимость лота – 15,7 миллионов рублей.

Прием заявок на участие в торгах завершится 29 августа и 3 сентября 2019 года. Аукционы по лотам пройдут 4 и 10 сентября соответственно.

