Обустроить «Аллею семьи» в Москве доверят победителю торгов

В Москве определят подрядчика, который займется благоустройством сквера «Аллея семьи» в районе Марьино. Победителю аукциона предстоит провести работы на площади 82 тысячи квадратных метров. Это следует из материалов, размещенных на портале поставщиков, оператором которого выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Победителю аукциона предстоит установить на территории Аллеи семьи детские и спортивные площадки, главным объектом среди которых станет большой детский игровой комплекс. Для любителей неспешных прогулок или спокойного отдыха будущий победитель аукциона оборудует места отдыха на качелях под деревянными навесами с живыми изгородями. Чтобы по территории сквера без труда могли гулять молодые родители с колясками, проезжать велосипеды и роллеры, на территории аллеи будут отремонтированы дорожки, при необходимости сформированы новые. Кроме того, проект предусматривает создание оборудованных мест для выгула и тренировки собак.

Запланированы работы по высадке деревьев, цветущих кустарников, обустройству газонов и цветников.

Ремонтные работы на объекте должны начаться уже 10 июня 2019 года.

Начальная стоимость контракта составляет 174 миллиона рублей.

Заказчиком проекта выступает ГБУ города Москвы «Жилищник района Марьино».

Заявки для участия в электронном аукционе принимаются до 13 мая 2019 года.

