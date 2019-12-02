Об особенностях профтандартов рассказали в МТПП

Об особенностях применения профессиональных стандартов рассказали специалистам кадровых служб медицинских учреждений. Кадровики, а также руководители медучреждений собрались для этого в Московской торгово-промышленной палате (МТПП). Это уже второе мероприятие, посвященное теме профстандартов, которое проводит Гильдия производителей медицинских товаров и услуг МТПП. Там отмечают, что после вступления в силу закона о независимой оценке квалификаций, применение профстандартов стало обязательным.

Эксперт Комитета МТПП по труду, занятости населения и социальным вопросам Ирина Жуковская рассказала участникам семинара о том, как пользоваться стандартами при составлении штатного расписания, подаче отчетности в Пенсионный фонд, заключении трудовых договоров.



