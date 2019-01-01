Названы самые популярные оповещения сервиса «Мосробот.Бизнесу»

Более 2,2 млн e-mail-оповещений с момента запуска в конце мая 2016 года разослано через сервис персональных оповещений о закупках правительства Москвы «Мосробот.Бизнесу».

Наиболее востребованными категориями уведомлений в последние два года стали ремонт и обслуживание зданий и сооружений. В июне 2019 года форма подписки обрела новый интерфейс и доступна на открытой платформе о цифровых технологиях столицы ICT.Moscow.

Самыми популярными категориями уведомлений в 2018 году были: оказание услуг по техническому обслуживанию зданий, сетей и инженерного оборудования, установка системы видеонаблюдения и поставка офисной и складской мебели. Самыми популярными оповещениями в этом году стали: охранные услуги и работы по проведению текущего ремонта зданий.

Сервис «Мосробот.Бизнесу» умеет анализировать данные о прошедших тендерах из городской Единой автоматизированной информационной системе торгов (ЕАИСТ) и предлагать потенциальным поставщикам, которые уже участвовали в тендерах, информацию о новых госзакупках, которые могут быть им интересны. Сама форма подписки создана на базе городского классификатора предметов госзаказа города Москвы (КПГЗ). Привязка набора КПГЗ к адресату делает оповещения «Мосробот.Бизнесу» более точными — в случае появления новой процедуры с нужным КПГЗ компания получает электронное письмо. Также любой представитель бизнеса может бесплатно подписаться на информирование о госзакупках, выбрав интересующие сферы деятельности.

Персональные оповещения о закупках Правительства Москвы «Мосробот.Бизнесу» — первый сервис, реализованный на платформе ICT.Moscow. Персональный помощник «Мосробот.Бизнесу» был запущен департаментом информационных технологий города Москвы совместно с департаментом городе Москвы по конкурентной политике в мае 2016 года для развития конкуренции.

В сервисе доступны несколько сценариев оповещений столичных предпринимателей: ежедневные уведомления о предстоящих госзакупках с учетом профиля деятельности компании, приглашения для заполнения онлайн-форм коммерческих предложений на поставку лекарственных средств и медицинских товаров в медучреждения города и рекомендации ближайших мероприятий для экспортеров.

