Названа часть Москвы с наибольшим числом точек по продаже арбузов

До 350 торговых точек по продаже арбузов и дынь появились в Москве по итогам городских торгов с 2015 года. Организатором аукционов выступает столичный Департамент по конкурентной политике.

Там подсчитали ко Дню арбуза, который отмечается 3 августа, где в городе расположено больше всего таких мест. Оказалось, что это южная часть Москвы. Точки работают с 1 августа по 1 октября.

Как отмечает глава Департамента Геннадий Дёгтев, приобретение торгового места через открытый аукцион стало привычной процедурой для представителей малого бизнеса. Сейчас на инвестиционном портале Москвы можно подать заявку на 4 нестационарных торговых объекта под продажу бахчевых культур.