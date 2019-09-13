Назван лучший водитель трамвая в России

В Казани завершился Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая», который был организован Научно-Исследовательским институтом автомобильного транспорта по заказу Министерства транспорта Российской Федерации на базе Трамвайного депо имени Героя Советского Союза И.К. Кабушкина при поддержке Правительства Республики Татарстан, Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Городской электрический транспорт» и МУП «Метроэлектротранс» (г. Казань).

Призовой фонд конкурса составил 500 000 рублей. Побороться за него приехал 31 участник – водители трамвая из 24 городов России: Волгограда, Барнаула, Евпатории, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы, Тулы, Старого Оскола, Казани, Коломны, Красноярска, Набережных Челнов, Нижнекамска, Новокузнецка, Ачинска, Златоуста, Ижевска и других городов.

В течение трех конкурсных дней участники демонстрировали навыки вождения трамвая по специальной трассе, приёмке трамвая перед выездом на линию, а также знания устройства трамвая, правил технической эксплуатации и правил дорожного движения.

Впервые в истории конкурса в программу соревнований вошел модуль «Комфортное вождение», который включает в себя максимально бережное вижение по зачетной трассе: перед стартом в центр салона трамвая поместили открытый контейнер с водой, задача водителя состояла в том, чтобы, последовательно выполняя все упражнения, доставить контейнер от старта до финиша, на расплескав воду.

По итогам состязаний лучшим водителем трамвая в России был признан Сергей Беляев из Екатеринбурга. 2 место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая» 2019 года занял Александр Пехов из Коломны. 3 место поделили между собой Миляуша Салихова из Казани и Павел Гнусов из Ижевска.

