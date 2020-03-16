«НАШЕ Радио» выберет лучшего районного предпринимателя Москвы

«НАШЕ Радио» и Правительство Москвы объявляет номинацию «Наше дело» среди районных предпринимателей в рамках первой предпринимательской премии «Прорыв года». В конкурсе смогут принять участие представители московского малого и среднего бизнеса.

«Мы хотим поддержать людей, которые делают нашу с вами жизнь комфортной и удобной. Эти люди рядом с нами – они открывают небольшие кофейни и пекарни, частные детские сады и образовательные центры, оказывают нам юридические и бухгалтерские услуги, создают и производят новую продукцию. Они развивают малый и средний бизнес в нашем городе», — говорится на сайте «НАШЕго Радио».

«Благодаря привлечению новых партнеров “Прорыв года” станет еще известнее среди потенциальных участников конкурса. Он будет интересен и начинающим, и опытным бизнесменам, поэтому важно, чтобы о возможности получения премии знало большинство горожан», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Подать заявку на участие в конкурсе в номинации «Наше дело» можно сайте радиостанции до 14 апреля. Голосование продлится до 19 апреля. Победитель будет определен 21 апреля. Торжественная церемония награждения пройдет 25 мая на Московском предпринимательском форуме. Победителя в этой номинации ждет специальный приз — рекламная кампания на «Нашем радио».

«Мы рады быть частью премии “Прорыв года”. Уверены, что среди наших слушателей много предпринимателей, которым это будет интересно», — подчеркнула программный директор ««НАШЕго Радио»» Анастасия Рогожникова.

Прием заявок на участие в первой предпринимательской премии «Прорыв года» начался 25 февраля. Финалистов в 10-ти основных номинациях выберут с помощью голосования в проекте «Активный гражданин», а члены экспертного совета в конце мая определят победителей.

Основные номинации премии: «Цифровой предприниматель года», «Креативный предприниматель года», «Молодой предприниматель года», «Почетный предприниматель года», «Мама — успешный предприниматель года», «Социальный предприниматель года», «Экспортер года», «Франшиза года», «Стартап года» и «Гран-при года».

Принять участие в «Прорыве года» могут представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированного в Москве. Для этого необходимо заполнить заявку участника на сайте. Затем пройдет автоматизированная проверка ИНН компании и регистрации по географическому признаку через реестр Федеральной налоговой службы. После этого полуфиналистам следует сдать полный комплект документов в ГБУ «Малый бизнес Москвы».

В российской столице в настоящее время зарегистрировано около 748 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, которые обеспечивают работой свыше 2,6 млн человек.

