На юго-востоке столицы можно приобрести нежилое помещение через аукцион

Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого помещения свободного назначения на юго-востоке столицы.

Объект находится на первом этаже семнадцатиэтажного многоквартирного дома по улице Верхние Поля, 38, корпус 1. Общая площадь 74 кв. м. Отдельный вход. Коммуникации в наличии. Начальная стоимость 10 млн 470 тысяч рублей. Приём заявок до 8 февраля следующего года.

Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АукционМоскваНедвижимость
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