На торги выставлены три объекта коммерческой недвижимости в Москве

Департамент по конкурентной политике выставил на продажу три объекта коммерческой недвижимости.

Первый лот находится в районе Некрасовка по адресу: : 1-я Вольская улица, дом 10. Объект расположен на первом этаже жилого дома, на первой линии. Имеется несколько отдельных входов. Площадь объекта – 66 квадратных метров. Путь до ближайшей станции метро «Некрасовка» займет не более 5 минут транспортной езды. Стартовая стоимость лота – 6,6 миллионов рублей.

Второй объект расположен в Рязанском районе с адресным ориентиром: Волжский бульвар, дом 13, корпус 1. Лот площадью 474 квадратных метра находится на первом этаже жилого дома и имеет несколько отдельных входов. Ближайшая станция метро - «Текстильщики». Начальная цена – 39,8 миллионов рублей.

Третий лот находится в районе Марьино по адресу: улица Марьинский парк, дом 19, корпус 2. Площадь лота составляет 113,7 квадратных метров. Имеется отдельный вход. Неподалеку от объекта располагается Дюссельдорфский парк. Удаленность от ближайшей станции метро «Братиславская» составляет 15 минут транспортной езды. Стартовая цена лота – 11,9 миллионов рублей.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 28 августа 2019 года. Аукционы по всем лотам пройдут 5 сентября.

Подробно ознакомиться с лотовой документацией можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Продажа недвижимости».

