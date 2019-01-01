На столичные торги впервые выставят машино-места без начальной цены

В Москве появился новый способ реализации находящихся в собственности города машино-мест – продажа без объявления цены. Об этом сообщил заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Уникальность нового способа в том, что начальную стоимость продажи имущества будет определять не организатор торгов, а покупатели, допущенные к участию. Победителем будет признан участник, предложивший лучшую цену с учетом экономической целесообразности каждой заявки», - отметил Владимир Ефимов.

Соответствующие предложения начнут появляться на инвестиционном портале города Москвы с 3 июля. В течение всего месяца на продажу таким способом будут выставлены первые 42 объекта, говорит руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Больше всего предложений – 15 - в первое время будет доступно на юго-западе столицы. На востоке Москвы на продажу без объявления цены выставят 11 машино-мест, на северо-западе – 10, а в центре и на западе столицы будут реализованы в июле пять и одно место соответственно. Новый способ реализации позволит упростить доступ к городскому имуществу, выставленному на торги, всех желающих», - говорит Геннадий Дёгтев.

По его словам, эти предложения заинтересуют физических лиц, которые смогут выкупить машино-места у города в личное пользование. Для того чтобы принять участие в торгах физлицам необходимо пройти аккредитацию на электронной торговой площадке, а также подать заявку со сканом паспорта.

Продажа городского имущества без объявления цены проводится в соответствии с 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и постановлением Правительства РФ №860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».

