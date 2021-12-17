На северо-востоке Москвы можно будет купить помещение на онлайн-аукционе

Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого помещения, свободного назначения на северо-востоке столицы.

Объект расположен на первом этаже четырнадцатиэтажного многоквартирного дома по адресу: Югорский проезд 6. Общая площадь 194 квадратных метра. Коммуникации в наличии.

Начальная стоимость 19 миллионов 293 тысячи рублей. Приём заявок до 9 февраля следующего года. Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.

