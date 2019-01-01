На ремонт и строительство автомобильной дорог в Тверской области направят почти 1,5 млрд рублей

На ремонт автодорог регионального и местного значения в Тверской области будут выделены дополнительные средства. Сумма составила более 1,4 млрд рублей. Соответствующее решение было принято на заседании Правительства региона сегодня, 23 апреля, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Эта программа является ключевой для развития инфраструктуры нашего региона. Модернизация сети автодорог, повышение транспортной доступности напрямую влияет на рост экономики и реализацию потенциала всех территорий Тверской области. Дополнительные средства позволят провести строительство и капитальный ремонт 43 объектов региональной дорожной сети, осуществить работы на автодорогах и во дворах городов воинской славы Твери и Ржева в преддверии 75-летия Великой Победы», – сообщил Игорь Руденя.

Губернатор также отметил, что необходимо осуществлять постоянный контроль сроков выполнения работ, а также следить за их качеством, учитывая региональные стандарты, которые были приняты.

Уточняется, что более 1,2 млрд рублей из выделенных средств планируется направить на ремонт, в том числе капитальный, 26 участков региональных дорог. Еще более 87 млн рублей помогут построить и реконструировать 17 объектов.

Руденя также отметил, что немаловажной задачей будет являться достижение показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Для этих целей еще около 70 млн рублей будут направлены на обеспечение безопасности почти на 500-х объектах.

Отмечается, что в общей сложности в течение этого года размер финансирования регионального дорожного фонда составит около 10,5 млрд рублей. Выделенная сумма оказалась на 46% больше, чем в прошлом году. В текущем году в Тверской области планируется отремонтировать более 530 километров региональных и местных дорог. Это более чем в полтора раза выше прошлогодних показателей.



