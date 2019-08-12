На московском аукционе представят участки под строительство двух домов в Зеленограде

Презентация двух земельных участков в Зеленограде, которые были выставлены на городские аукционы под строительство жилья, пройдет 15 августа в рамках роуд-шоу «Инвестиционное трио: активы под строительство коммерческой недвижимости и жилья». Организатором встречи и проведения торгов выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Зеленоград - активно развивающийся столичный округ с хорошей инфраструктурой, а также высокой инвестиционной привлекательностью. Предполагается, что выставленные на торги земельные участки вызовут повышенный интерес у инвесторов. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«По итогам торгов компания-победитель получит возможность возвести жилые дома общей поэтажной площадью около 30 тысяч квадратных метров и максимальной высотой 55 метров – что соответствует шестнадцатиэтажному дому. Открытая презентация этих земельных участков пройдет на роуд-шоу 15 августа, где представители органов исполнительной власти столицы детально расскажут участникам о характеристиках, условиях и порядке реализации объектов, а эксперты рынка коммерческой и жилой недвижимости – о ликвидности этих лотов», - пояснил Ефимов.

По мнению же руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадия Дёгтева, удачное расположение участков под строительство жилья и конкурентная начальная стоимость лотов указывают на высокий уровень маржинальности этих объектов.

«Возможность возведения на территории участков не только жилых домов, но и дошкольного образовательного учреждения позволяет говорить о высокой социальной значимости будущего проекта»,- сказал Дёгтев.

Транспортная доступность к участкам более благоприятна, по сравнению с большинством участков Зеленограда, и грамотное использование инструментов формирования девелоперского продукта и маркетинговой отстройки, - это тот потенциал, который может использовать будущий инвестор, говорит руководитель отдела по альтернативному развитию территорий KEYCAPITAL Елизавета Мартынова.

«Создаваемые объекты должны качественно выделяться из непосредственно окружающего их массива застройки и соответствовать современным трендами жилого строительства. Важно соблюсти баланс коммерческих и жилых площадей, уделить внимание общественным пространствам и благоустройству», - пояснила Елизавета Мартынова.

Более подробная информация о каждом из объектов, а также форма для бесплатного участия в презентации участков представлена на странице роуд-шоу. Открытая встреча пройдет 15 августа 2019 года в 10.00 по адресу: Cabinet Lounge (Новая площадь, 6 - вход с Малого Черкасского переулка).

Для регистрации пройдите по ссылке или свяжитесь с организаторами по почте delo@mos.ru или телефону: 8 495 957 7500.



